Дожди и шквалы: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, умеренные дожди сегодня накроют восток и юг Украины, а также Житомирскую, Хмельницкую и Ровенскую области. На остальной территории ожидают мелкие дожди. Местами возможны грозы.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, синоптики предупреждают о порывах до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем на западе и севере будет +12 +17 градусов, ночью опустится до +7 +12.

На остальной территории столбики термометров покажут днем +17 +22 градуса, ночью +11 +16.

Погода в Киеве

В столице облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ветер северо-восточный, местами прогнозируются шквальные порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем будет в пределах +14 +16 градусов, а ночью похолодает до +9 +11 градусов.

Непогода накрыла Украину

Напомним, синоптики предупреждали, что Украину накроет циклон, который принесет с собой дожди. Из-за порывов ветра за прошлые сутки в Сумской области были обесточены 30 населенных пунктов.

Кроме того, активные ливни затопили курортный поселок Сходница во Львовской области. Также в регионе подтоплены дома, дороги, а вода повредила несколько мостов.

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