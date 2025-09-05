Дощі та прохолодні ночі: де на вихідних можливі опади з грозою

Погода в Україні

За прогнозом Діденко, найближчі субота та неділя будуть в Україні переважно сонячними та теплими. Максимальна температура вдень очікується на рівні +24…+29 градусів.

У західних областях подекуди пройдуть короткочасні дощі з грозами через близькість атмосферного фронту, що може знизити температуру на 2-4 градуси.

Вночі ж, як зауважила синоптик, слід готуватися до прохолоди: повітря прогріється лише до +12…+16 градусів, на півдні та заході до +18 градусів, тому варто подбати про легку ковдру чи плед.

Погода у Києві

У Києві та околицях очікується суха та сонячна погода, вдень +25…+26 градусів.

Як зазначила синоптик, вихідні будуть комфортними для роботи на городі, прогулянок у парку або лісі.

За попередніми прогнозами, наступні вихідні 13-14 вересня також будуть комфортними, а помітне похолодання очікується орієнтовно з 16-17 вересня.