Дожди и первое осеннее похолодание: погода в Украине на неделю

Фото: синоптики дали прогноз погоды на 15-19 сентября (Getty Images)

Погода в Украине на следующей неделе будет переменчивой. На западе уже с понедельника ожидаются осадки, а к середине недели они доберутся до севера и центра страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 15 сентября, будет переменная облачность в большинстве областей Украины. На западе ожидаются дожди. Столбики термометров днем покажут: на севере +20 +24 градуса;

на востоке +22 +25 градусов;

в центре +22 +24 градуса;

на юге +22 +24 градуса;

на западе +18 +20 градусов. Во вторник, 16 сентября, западные регионы накроют сильные осадки. На остальной территории страны - сухо. Столбики термометров днем покажут: на севере +20 +25 градусов;

на востоке +22 +24 градуса;

в центре +22 +25 градусов;

на юге +22 +24 градуса;

на западе +18 +22 градуса. К середине недели дожди доберутся также до северных и некоторых центральных областей, а также подмочат Одесскую область. Осадки принесут похолодание в часть регионов. Столбики термометров днем покажут: на севере +16 +21 градус;

на востоке +21 +24 градуса;

в центре +18 +24 градуса;

на юге +20 +24 градуса;

на западе +16 +19 градусов. В четверг, 18 сентября, дожди переместятся с запада на восток Украины. Кроме того, осадки накроют центральные и южные области. Столбики термометров днем покажут: на севере +17 +20 градусов;

на востоке +17 +23 градуса;

в центре +19 +21 градус;

на юге +19 +23 градуса;

на западе +17 +20 градусов. К концу недели дожди наконец отступят. В пятницу, 19 сентября, температура воздуха снова поднимется. Столбики термометров днем покажут: на севере +20 +23 градуса;

на востоке +19 +23 градуса;

в центре +21 +24 градуса;

на юге +21 +24 градуса;

на западе +21 +24 градуса.