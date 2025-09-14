ua en ru
Вс, 14 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дожди и первое осеннее похолодание: погода в Украине на неделю

Украина, Воскресенье 14 сентября 2025 18:30
UA EN RU
Дожди и первое осеннее похолодание: погода в Украине на неделю Фото: синоптики дали прогноз погоды на 15-19 сентября (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине на следующей неделе будет переменчивой. На западе уже с понедельника ожидаются осадки, а к середине недели они доберутся до севера и центра страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 15 сентября, будет переменная облачность в большинстве областей Украины. На западе ожидаются дожди.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере +20 +24 градуса;
  • на востоке +22 +25 градусов;
  • в центре +22 +24 градуса;
  • на юге +22 +24 градуса;
  • на западе +18 +20 градусов.

Дожди и первое осеннее похолодание: погода в Украине на неделю

Во вторник, 16 сентября, западные регионы накроют сильные осадки. На остальной территории страны - сухо.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере +20 +25 градусов;
  • на востоке +22 +24 градуса;
  • в центре +22 +25 градусов;
  • на юге +22 +24 градуса;
  • на западе +18 +22 градуса.

Дожди и первое осеннее похолодание: погода в Украине на неделю

К середине недели дожди доберутся также до северных и некоторых центральных областей, а также подмочат Одесскую область. Осадки принесут похолодание в часть регионов.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере +16 +21 градус;
  • на востоке +21 +24 градуса;
  • в центре +18 +24 градуса;
  • на юге +20 +24 градуса;
  • на западе +16 +19 градусов.

Дожди и первое осеннее похолодание: погода в Украине на неделю

В четверг, 18 сентября, дожди переместятся с запада на восток Украины. Кроме того, осадки накроют центральные и южные области.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере +17 +20 градусов;
  • на востоке +17 +23 градуса;
  • в центре +19 +21 градус;
  • на юге +19 +23 градуса;
  • на западе +17 +20 градусов.

Дожди и первое осеннее похолодание: погода в Украине на неделю

К концу недели дожди наконец отступят. В пятницу, 19 сентября, температура воздуха снова поднимется.

Столбики термометров днем покажут:

  • на севере +20 +23 градуса;
  • на востоке +19 +23 градуса;
  • в центре +21 +24 градуса;
  • на юге +21 +24 градуса;
  • на западе +21 +24 градуса.

Дожди и первое осеннее похолодание: погода в Украине на неделю

Погода сентябрь

Синоптики отмечают, что в Украине до сих пор продолжается метеорологическое лето, а настоящее "бабье лето" еще впереди. Метеорологическая осень начинается тогда, когда в течение нескольких дней температура стабильно держится около +15 градусов и не поднимается выше.

Больше о сентябрьской погоде в блиц-интервью РБК-Украина рассказала синоптик Наталья Птуха.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
Новости
Взрыв в поезде в Киевской области произошел из-за детонации боеприпасов, - ВСУ
Взрыв в поезде в Киевской области произошел из-за детонации боеприпасов, - ВСУ
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России