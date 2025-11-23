Дощі та мокрий сніг: якою буде погода в Україні наступного тижня (карти)

У понеділок, 24 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. Дощ та мокрий сніг прогнозуються у східних та південних областях.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +2… +5 градусів;

у східних областях - від +9…+14 градусів;

у центральних областях - від +5…+8 градусів;

у південних областях - від +12…+14 градусів;

у західних областях - від -1…+1 градусів.

У вівторок, 25 листопада, також буде хмарно з проясненнями. На заході країни очікуються дощі та мокрий сніг.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +5… +7 градусів;

у східних областях - від +6…+14 градусів;

у центральних областях - від +5…+14 градусів;

у південних областях - від +8…+14 градусів;

у західних областях - від +10…+14 градусів.

У середу, 26 листопада, дощ прогнозується у західних областях України. На решті територій - хмарно з проясненнями.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +8… +12 градусів;

у східних областях - від +7…+16 градусів;

у центральних областях - від +10…+15 градусів;

у південних областях - від +13…+17 градусів;

у західних областях - від +5…+7 градусів.

У четвер, 27 листопада, в Україні - переважно хмарно, невеликі дощі можливі у північних, центральних та південних регіонах. Також прогнозується мокрий сніг у західних областях.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +5… +8 градусів;

у східних областях - від +9…+15 градусів;

у центральних областях - від +5…+11 градусів;

у південних областях - від +11…+18 градусів;

у західних областях - від 0…+4 градусів.

У п'ятницю, 28 листопада, буде хмарно. У більшості областей - без опадів. Дощ очікується у декількох східних, центральних та південних регіонах.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від 0… +3 градусів;

у східних областях - від +3…+15 градусів;

у центральних областях - від 0…+7 градусів;

у південних областях - від +9…+18 градусів;

у західних областях - від 0…+3 градусів.

