Дощі та мокрий сніг: якою буде погода в Україні наступного тижня (карти)

Наступний тиждень в Україні почнеться з відносно теплої погоди. Однак очікується мокрий сніг та дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 24 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. Дощ та мокрий сніг прогнозуються у східних та південних областях.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У вівторок, 25 листопада, також буде хмарно з проясненнями. На заході країни очікуються дощі та мокрий сніг.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У середу, 26 листопада, дощ прогнозується у західних областях України. На решті територій - хмарно з проясненнями.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У четвер, 27 листопада, в Україні - переважно хмарно, невеликі дощі можливі у північних, центральних та південних регіонах. Також прогнозується мокрий сніг у західних областях.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У п'ятницю, 28 листопада, буде хмарно. У більшості областей - без опадів. Дощ очікується у декількох східних, центральних та південних регіонах.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
