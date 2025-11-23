Дожди и мокрый снег: какой будет погода в Украине на следующей неделе (карты)

Следующая неделя в Украине начнется с относительно теплой погоды. Однако ожидается мокрый снег и дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 24 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями. Дождь и мокрый снег прогнозируются в восточных и южных областях.
Столбики термометров днем покажут:
Во вторник, 25 ноября, также будет облачно с прояснениями. На западе страны ожидаются дожди и мокрый снег.
Столбики термометров днем покажут:
В среду, 26 ноября, дождь прогнозируется в западных областях Украины. На остальной территории - облачно с прояснениями.
Столбики термометров днем покажут:
В четверг, 27 ноября, в Украине - преимущественно облачно, небольшие дожди возможны в северных, центральных и южных регионах. Также прогнозируется мокрый снег в западных областях.
Столбики термометров днем покажут:
В пятницу, 28 ноября, будет облачно. В большинстве областей - без осадков. Дождь ожидается в нескольких восточных, центральных и южных регионах.
Столбики термометров днем покажут:
