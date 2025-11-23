RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Дожди и мокрый снег: какой будет погода в Украине на следующей неделе (карты)

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Следующая неделя в Украине начнется с относительно теплой погоды. Однако ожидается мокрый снег и дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 24 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями. Дождь и мокрый снег прогнозируются в восточных и южных областях.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +2... +5 градусов;
  • в восточных областях - от +9...+14 градусов;
  • в центральных областях - от +5...+8 градусов;
  • в южных областях - от +12...+14 градусов;
  • в западных областях - от -1...+1 градусов.

Во вторник, 25 ноября, также будет облачно с прояснениями. На западе страны ожидаются дожди и мокрый снег.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +5... +7 градусов;
  • в восточных областях - от +6...+14 градусов;
  • в центральных областях - от +5...+14 градусов;
  • в южных областях - от +8...+14 градусов;
  • в западных областях - от +10...+14 градусов.

В среду, 26 ноября, дождь прогнозируется в западных областях Украины. На остальной территории - облачно с прояснениями.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +8... +12 градусов;
  • в восточных областях - от +7...+16 градусов;
  • в центральных областях - от +10...+15 градусов;
  • в южных областях - от +13...+17 градусов;
  • в западных областях - от +5...+7 градусов.

В четверг, 27 ноября, в Украине - преимущественно облачно, небольшие дожди возможны в северных, центральных и южных регионах. Также прогнозируется мокрый снег в западных областях.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +5... +8 градусов;
  • в восточных областях - от +9...+15 градусов;
  • в центральных областях - от +5...+11 градусов;
  • в южных областях - от +11...+18 градусов;
  • в западных областях - от 0...+4 градусов.

В пятницу, 28 ноября, будет облачно. В большинстве областей - без осадков. Дождь ожидается в нескольких восточных, центральных и южных регионах.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от 0... +3 градусов;
  • в восточных областях - от +3...+15 градусов;
  • в центральных областях - от 0...+7 градусов;
  • в южных областях - от +9...+18 градусов;
  • в западных областях - от 0...+3 градусов.

Напомним, ранее синоптик Наталья Птуха рассказала, возможны ли значительные снегопады в Украине во время ближайшего похолодания.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в Украине