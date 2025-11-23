Дожди и мокрый снег: какой будет погода в Украине на следующей неделе (карты)
Следующая неделя в Украине начнется с относительно теплой погоды. Однако ожидается мокрый снег и дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 24 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями. Дождь и мокрый снег прогнозируются в восточных и южных областях.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +2... +5 градусов;
- в восточных областях - от +9...+14 градусов;
- в центральных областях - от +5...+8 градусов;
- в южных областях - от +12...+14 градусов;
- в западных областях - от -1...+1 градусов.
Во вторник, 25 ноября, также будет облачно с прояснениями. На западе страны ожидаются дожди и мокрый снег.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +5... +7 градусов;
- в восточных областях - от +6...+14 градусов;
- в центральных областях - от +5...+14 градусов;
- в южных областях - от +8...+14 градусов;
- в западных областях - от +10...+14 градусов.
В среду, 26 ноября, дождь прогнозируется в западных областях Украины. На остальной территории - облачно с прояснениями.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +8... +12 градусов;
- в восточных областях - от +7...+16 градусов;
- в центральных областях - от +10...+15 градусов;
- в южных областях - от +13...+17 градусов;
- в западных областях - от +5...+7 градусов.
В четверг, 27 ноября, в Украине - преимущественно облачно, небольшие дожди возможны в северных, центральных и южных регионах. Также прогнозируется мокрый снег в западных областях.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +5... +8 градусов;
- в восточных областях - от +9...+15 градусов;
- в центральных областях - от +5...+11 градусов;
- в южных областях - от +11...+18 градусов;
- в западных областях - от 0...+4 градусов.
В пятницу, 28 ноября, будет облачно. В большинстве областей - без осадков. Дождь ожидается в нескольких восточных, центральных и южных регионах.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от 0... +3 градусов;
- в восточных областях - от +3...+15 градусов;
- в центральных областях - от 0...+7 градусов;
- в южных областях - от +9...+18 градусов;
- в западных областях - от 0...+3 градусов.
