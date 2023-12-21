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Дощі та мокрий сніг: в яких регіонах України завтра очікувати погіршення погоди

Укрїна , Четвер 21 грудня 2023 14:40
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Дощі та мокрий сніг: в яких регіонах України завтра очікувати погіршення погоди Фото: погода в Україні 22 грудня погіршиться (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Україні після довгої "паузи" знову очікуються дощі та сніг. Це відбуватиметься на тлі зниження температури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"День зимового сонцестояння, 22 грудня, буде в Україні з опадами. Через те, що температура повітря поступово знижуватиметься, очікувані, за прогнозом, дощі змішуватимуться з мокрим снігом", - зауважує вона.

Так, завтра в Україну прийде волога погода та сильний південно-західний вітер, подекуди зі штормовими поривами.

Температура повітря вночі і вдень однаково коливатиметься в межах +1+4 градусів, на півдні та сході буде тепліше, +4+8 градусів.

Погода у Києві 22 грудня

"У Києві день зимового сонцестояння очікується вологим, місцями пройде дощ, можливо з мокрим снігом", - зазначає Діденко

Вітер поривчатий південно-західний, ймовірні штормові пориви до 15-18 метрів за секунду.

Температура повітря і вночі, і вдень однакова, +1+3 градуси.

Рекордно тепла погода в Європі

Зауважимо, що на зміну холодним фронтам в Україну в середині грудня прийшов теплий циклон. Внаслідок цього після довготривалих морозів, що розпочались ще наприкінці листопада, українців майже щодня чекала тепла, подекуди сонячна погода з невеликими опадами.

Як зауважують кліматичні експерти ООН, останні вісім років є найтеплішими в історії спостережень за кліматом.

Водночас за останні 30 років температура в Європі зростала вдвічі швидше порівняно з глобальним показником.

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