Дощі та мокрий сніг: в яких регіонах України завтра очікувати погіршення погоди

В Україні після довгої "паузи" знову очікуються дощі та сніг. Це відбуватиметься на тлі зниження температури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"День зимового сонцестояння, 22 грудня, буде в Україні з опадами. Через те, що температура повітря поступово знижуватиметься, очікувані, за прогнозом, дощі змішуватимуться з мокрим снігом", - зауважує вона.

Так, завтра в Україну прийде волога погода та сильний південно-західний вітер, подекуди зі штормовими поривами.

Температура повітря вночі і вдень однаково коливатиметься в межах +1+4 градусів, на півдні та сході буде тепліше, +4+8 градусів.

Погода у Києві 22 грудня

"У Києві день зимового сонцестояння очікується вологим, місцями пройде дощ, можливо з мокрим снігом", - зазначає Діденко

Вітер поривчатий південно-західний, ймовірні штормові пориви до 15-18 метрів за секунду.

Температура повітря і вночі, і вдень однакова, +1+3 градуси.