Дожди и мокрый снег: в каких регионах Украины завтра ждать ухудшения погоды
В Украине после длинной "паузы" снова ожидаются дожди и снег. Это будет происходить на фоне понижения температуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко в Facebook.
"День зимнего солнцестояния, 22 декабря, будет в Украине с осадками. Из-за того, что температура воздуха будет постепенно снижаться, ожидаемые, по прогнозу, дожди будут смешиваться с мокрым снегом", - отмечает она.
Так, завтра в Украину придет влажная погода и сильный юго-западный ветер, местами со штормовыми порывами.
Температура воздуха ночью и днем будет одинаково колебаться в пределах +1+4 градусов, на юге и востоке будет теплее, +4+8 градусов.
Погода в Киеве 22 декабря
"В Киеве день зимнего солнцестояния ожидается влажным, местами пройдет дождь, возможно, с мокрым снегом", - отмечает Диденко.
Ветер порывистый юго-западный, вероятны штормовые порывы до 15-18 метров в секунду.
Температура воздуха и ночью, и днем одинакова, +1+3 градуса.
Рекордно теплая погода в Европе
Заметим, что на смену холодным фронтам в Украину в середине декабря пришел теплый циклон. В результате после долгосрочных морозов, которые начались еще в конце ноября, украинцев почти каждый день ждала теплая, иногда солнечная погода с небольшими осадками.
Как отмечают климатические эксперты ООН, последние восемь лет являются самыми теплыми в истории наблюдений за климатом.
В то же время за последние 30 лет температура в Европе росла вдвое быстрее по сравнению с глобальным показателем.
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