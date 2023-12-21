Дожди и мокрый снег: в каких регионах Украины завтра ждать ухудшения погоды

В Украине после длинной "паузы" снова ожидаются дожди и снег. Это будет происходить на фоне понижения температуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко в Facebook .

"День зимнего солнцестояния, 22 декабря, будет в Украине с осадками. Из-за того, что температура воздуха будет постепенно снижаться, ожидаемые, по прогнозу, дожди будут смешиваться с мокрым снегом", - отмечает она.

Так, завтра в Украину придет влажная погода и сильный юго-западный ветер, местами со штормовыми порывами.

Температура воздуха ночью и днем будет одинаково колебаться в пределах +1+4 градусов, на юге и востоке будет теплее, +4+8 градусов.

Погода в Киеве 22 декабря

"В Киеве день зимнего солнцестояния ожидается влажным, местами пройдет дождь, возможно, с мокрым снегом", - отмечает Диденко.

Ветер порывистый юго-западный, вероятны штормовые порывы до 15-18 метров в секунду.

Температура воздуха и ночью, и днем одинакова, +1+3 градуса.