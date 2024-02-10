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Дощі та мокрий сніг в більшості областей. На півдні прогріє до +17: погода на завтра

Фото: в Україні 11 лютого очікуються дощі та мокрий сніг в більшості областей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 11 лютого, очікуються дощі в більшості областей України та деінде мокрий сніг. На півдні повітря прогріється місцями до +17.

"Хмарно. У південній частині та більшості центральних областей без істотних опадів, на решті території невеликий дощ, вночі у північних областях з мокрим снігом, у східних областях помірний мокрий сніг", - пише пресслужба. 

На більшій частині території вночі та вранці туман. У північних та східних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер очікується південний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +4 до +9 вночі й від +9 до +14 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -1 до +3 вночі й від +3 до +6 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +4 до +9 вночі й від +12 до +17 вдень;
  • на сході коливатиметься від -2 до +3 вночі й від +1 до +6 вдень.

Фото: погода на 11 лютого (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Хмарно. Невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом. Вночі та вранці туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с", - пише пресслужба.

Очікується, що температура в Київській області вночі коливатиметься від +1 до +6, а вдень від +3 до +8. Тим часом у Києві вночі від +1 до +3 й вдень близько +5. 

Негода в Київській області 

"11 лютого вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів, I рівень небезпечності. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - додає пресслужба. 

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Погода в Україні