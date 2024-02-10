Дощі та мокрий сніг в більшості областей. На півдні прогріє до +17: погода на завтра

Завтра, 11 лютого, очікуються дощі в більшості областей України та деінде мокрий сніг. На півдні повітря прогріється місцями до +17.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Хмарно. У південній частині та більшості центральних областей без істотних опадів, на решті території невеликий дощ, вночі у північних областях з мокрим снігом, у східних областях помірний мокрий сніг", - пише пресслужба.
На більшій частині території вночі та вранці туман. У північних та східних областях на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер очікується південний, південно-східний, 7-12 м/с.
Температура:
Фото: погода на 11 лютого (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Києві та області
"Хмарно. Невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом. Вночі та вранці туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с", - пише пресслужба.
Очікується, що температура в Київській області вночі коливатиметься від +1 до +6, а вдень від +3 до +8. Тим часом у Києві вночі від +1 до +3 й вдень близько +5.
Негода в Київській області
"11 лютого вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів, I рівень небезпечності. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - додає пресслужба.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.