Дождь и мокрый снег в большинстве областей. На юге прогреет до +17: погода на завтра

"Облачно. В южной части и большинстве центральных областей без существенных осадков, на остальной территории небольшой дождь, ночью в северных областях с мокрым снегом, в восточных областях умеренный мокрый снег", - пишет пресс-служба.

На большей части территории ночью и утром туман. В северных и восточных областях на дорогах местами гололедица.

Ветер ожидается южный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура:

на западе будет колебаться от +4 до +9 ночью и от +9 до +14 днем;

на севере будет колебаться от -1 до +3 ночью и от +3 до +6 днем;

на юге будет колебаться от +4 до +9 ночью и от +12 до +17 днем;

на востоке будет колебаться от -2 до +3 ночью и от +1 до +6 днем.

Фото: погода на 11 февраля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Облачно. Небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с", - пишет пресс-служба.

Ожидается, что температура в Киевской области ночью будет колебаться от +1 до +6, а днем от +3 до +8. Тем временем в Киеве ночью от +1 до +3 и днем около +5.

Непогода в Киевской области

"11 февраля ночью и утром туман, видимость 200-500 метров, I уровень опасности. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - добавляет пресс-служба.