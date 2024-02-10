Дождь и мокрый снег в большинстве областей. На юге прогреет до +17: погода на завтра

Завтра, 11 февраля, ожидаются дожди в большинстве областей Украины и кое-где мокрый снег. На юге воздух прогреется местами до +17.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Облачно. В южной части и большинстве центральных областей без существенных осадков, на остальной территории небольшой дождь, ночью в северных областях с мокрым снегом, в восточных областях умеренный мокрый снег", - пишет пресс-служба.
На большей части территории ночью и утром туман. В северных и восточных областях на дорогах местами гололедица.
Ветер ожидается южный, юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура:
Фото: погода на 11 февраля (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве и области
"Облачно. Небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с", - пишет пресс-служба.
Ожидается, что температура в Киевской области ночью будет колебаться от +1 до +6, а днем от +3 до +8. Тем временем в Киеве ночью от +1 до +3 и днем около +5.
Непогода в Киевской области
"11 февраля ночью и утром туман, видимость 200-500 метров, I уровень опасности. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - добавляет пресс-служба.
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