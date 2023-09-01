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Дощі та грози на заході, на решті територій температура до +30: погода на завтра

П'ятниця 01 вересня 2023 13:44
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Дощі та грози на заході, на решті територій температура до +30: погода на завтра Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 2 вересня, у західних областях очікується невеликий короткочасний дощ та грози. На решті територій повітря прогріється до +30.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Мінлива хмарність. Вночі у південно-східній частині, Харківській та Сумській областях, вдень у західних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.", - пише пресслужба.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +11 до +13 вночі й від +22 до +26 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +11 до +14 вночі й від +23 до +26 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +16 до +19 вночі й від +25 до +30 вдень;
  • на сході коливатиметься від +15 до +19 вночі й від +24 до +27 вдень.

Дощі та грози на заході, на решті територій температура до +30: погода на завтра

Фото: прогноз погоди на 2 вересня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +9 - +14, вдень +22 - +27, а в Києві - вночі +12 - +14, вдень близько +25.

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