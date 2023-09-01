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Дожди и грозы на западе, на остальных территориях температура до +30: погода на завтра

Пятница 01 сентября 2023 13:44
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Дожди и грозы на западе, на остальных территориях температура до +30: погода на завтра Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 2 сентября, в западных областях ожидается небольшой кратковременный дождь и грозы. На остальной территории воздух прогреется до +30.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Переменная облачность. Ночью в юго-восточной части, Харьковской и Сумской областях, днем в западных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. ветер переменных направлений, 3-8 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +11 до +13 ночью и от +22 до +26 днем;
  • на севере будет колебаться от +11 до +14 ночью и от +23 до +26 днем;
  • на юге будет колебаться от +16 до +19 ночью и от +25 до +30 днем;
  • на востоке будет колебаться от +15 до +19 ночью и от +24 до +27 днем.

Дожди и грозы на западе, на остальных территориях температура до +30: погода на завтра

Фото: прогноз погоды на 2 сентября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Облачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью +9 - +14, днем +22 - +27, а в Киеве - ночью +12 - +14, днем около +25.

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