Дожди и грозы на западе, на остальных территориях температура до +30: погода на завтра
Завтра, 2 сентября, в западных областях ожидается небольшой кратковременный дождь и грозы. На остальной территории воздух прогреется до +30.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Переменная облачность. Ночью в юго-восточной части, Харьковской и Сумской областях, днем в западных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. ветер переменных направлений, 3-8 м/с.", - пишет пресс-служба.
Температура:
- на западе будет колебаться от +11 до +13 ночью и от +22 до +26 днем;
- на севере будет колебаться от +11 до +14 ночью и от +23 до +26 днем;
- на юге будет колебаться от +16 до +19 ночью и от +25 до +30 днем;
- на востоке будет колебаться от +15 до +19 ночью и от +24 до +27 днем.
Фото: прогноз погоды на 2 сентября (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве и области
"Облачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью +9 - +14, днем +22 - +27, а в Киеве - ночью +12 - +14, днем около +25.
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