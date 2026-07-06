Дощі та грози не відступають: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 6 липня, очікуються дощі, місцями з грозами і поривчастим вітром. Воднчас повітря прогріє до +29.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень місцями (на північному сході повсюди) короткочасні дощі, грози.
Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень у північній частині подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 20-25°, на півдні та південному сході країни 24-29°.
Фото: якою буде погода в Україні 6 липня (інфографіка РБК-Україна)
У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, по області гроза.
Вітер західний, 7-12 м/с, вдень по області подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура по області вдень 20-25°, у Києві 22-24°.
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