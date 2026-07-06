Дожди и грозы не отступают: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Днем местами (на северо-востоке повсюду) кратковременные дожди, грозы.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в северной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 20-25°, на юге и юго-востоке страны 24-29°.

Фото: какой будет погода в Украине 6 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, по области гроза.

Ветер западный, 7-12 м/с, днем по области порывы 15-20 м/с.

Температура по области днем 20-25 °, в Киеве 22-24 °.