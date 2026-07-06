Дожди и грозы не отступают: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 6 июля, ожидаются дожди, местами с грозами и порывистым ветром. В то же время воздух прогреет до +29.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Днем местами (на северо-востоке повсюду) кратковременные дожди, грозы.
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в северной части местами порывы 15-20 м/с.
Температура днем 20-25°, на юге и юго-востоке страны 24-29°.
Фото: какой будет погода в Украине 6 июля (инфографика РБК-Украина)
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, по области гроза.
Ветер западный, 7-12 м/с, днем по области порывы 15-20 м/с.
Температура по области днем 20-25 °, в Киеве 22-24 °.
Напомним, жара в Украине идет на убыль. Синоптики назвали день кардинальных перемен погоды и к чему готовиться.