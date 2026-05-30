Дощі та грози не відступають: якою буде погода в Україні в останній день весни

14:55 30.05.2026 Сб
1 хв
Де прогріє до +21?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 31 травня (Getty Images)

В Україні завтра, 31 травня, погода знову буде прохолодною і дощовою. У деяких регіонах очікуються грози.

Погода в Україні

Завтра в Україні прогнозується мінлива хмарність.

Невеликі, вдень у північно-східній частині, на Закарпатті та Прикарпатті помірні короткочасні дощі, у східних областях подекуди грози.

Вночі та вранці на сході та північному сході країни місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9°, вдень 12-17°; у західних та Одеській областях вночі 8-13°, вдень 16-21°.

Фото: карта погоди в Україні 31 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У Києві та області завтра очікується мінлива хмарність та невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 4-9°, вдень 12-17°; у Києві вночі 7-9°, вдень 13-15°.

Нагадаємо, синоптики заздалегідь попереджали про похолодання та зміну погоди.

Після до цього Україну накрила негода - відразу кілька областей опинились під впливом атмосферного фронту, який приніс штормовий вітер, зливи та град.

Тим часом метеорологи вже оприлюднили попередній прогноз на червень.

