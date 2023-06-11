Дожди и грозы по всей Украине, в отдельных районах град: прогноз погоды на сегодня

По всей территории Украины сегодня, 11 июня, ожидаются дожди и грозы. В отдельных районах северных областей возможен град.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

В Киеве можно ожидать переменную облачность, возможны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью составит от +11 до +16, а днем - от +16 до +21 градусов.

"Кратковременные дожди, грозы, в большинстве западных, Житомирской, Херсонской и Запорожской областях значительный дождь, днем в южных областях в отдельных районах град", - пишет пресс-служба.

Следует отметить, что Херсонская областная военная администрация предупредила о непогоде в следующие несколько дней в регионе. Также ОВА призвала волонтеров, участвующих в спасательных операциях, быть в ближайшие дни максимально осмотрительными и не выходить на воду во время бури и ливня.

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