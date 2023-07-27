Дощі та грози майже по усій території України: погода на завтра

В Україні, крім західних й Вінницької, Житомирської, Київської та Одеської області - дощі, місцями грози. Можливі місцями шквали.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с, у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Сумській областях та в Криму значні дощі; у західних, Вінницькій, Житомирській, Київській, вдень і в Одеській областях без опадів", - пише пресслужба.
Вітер, як пише пресслужба, південно-західний, а у східній частині - південно-східний, 7-12 м/с.
Температура:
Фото: прогноз погоди на 28 липня (facebook.com/UkrHMC)
"Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с.", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +12 - +17, вдень +20 - +25, а в Києві - вночі +13 - +15, вдень +22 - +24.
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