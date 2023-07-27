Дожди и грозы почти по всей территории Украины: погода на завтра

"Дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях и в Крыму значительные дожди; в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской, днем и в Одесской областях без осадков", - пишет пресс-служба.

Ветер, как пишет пресс-служба, юго-западный, а в восточной части - юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура:

на западе будет колебаться от +8 до +11 ночью и от +21 до +24 днем;

на севере будет колебаться от +14 до +17 ночью и от +20 до +24 днем;

на юге будет колебаться от +17 до +21 ночью и от +22 до +27 днем;

на востоке будет колебаться от +22 до +25 ночью и от +23 до +26 днем.

Фото: прогноз погоды на 28 июля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью +12 – +17, днем +20 – +25, а в Киеве – ночью +13 – +15, днем +22 – +24.