Дощі на сході та спека до +29: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні
Протягом дня, 10 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. У східних областях місцями можливі дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.
Погода в Україні
"Мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних областях місцями короткочасний дощ, гроза", - пише Укргідрометцентр.
Вітер очікується переважно північно-західний, від 7 до 12 метрів на секунду.
Температура:
- на заході коливатиметься від +8 до +10 вночі й від +18 до +22 вдень;
- на півночі коливатиметься від +11 до +14 вночі й від +19 до +22 вдень;
- на півдні коливатиметься від +17 до +21 вночі й від +25 до +29 вдень;
- на сході коливатиметься від +15 до +22 вночі й від +23 до +28 вдень.
Фото: погода на 10 червня (facebook.com/UkrHMC)
Погода у Києві
У Київській області та Києві очікується невелика хмарність, але без опадів. Вітер - північно-західний, від 7 до 12 метрів на секунду.
Температура в області вночі - 9 - 14 градусів, а вдень - 18 - 23 градуси. У Києві ж - вночі - 12 - 14 градусів, а вдень близько 20-ти.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в країну надходитиме прохолодна повітряна маса з північного заходу. Через це спекотна погода відійде з більшості областей.
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