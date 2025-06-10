Дощі на сході та спека до +29: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Протягом дня, 10 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. У східних областях місцями можливі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.

Погода в Україні

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних областях місцями короткочасний дощ, гроза", - пише Укргідрометцентр.

Вітер очікується переважно північно-західний, від 7 до 12 метрів на секунду.

Температура:

на заході коливатиметься від +8 до +10 вночі й від +18 до +22 вдень;

на півночі коливатиметься від +11 до +14 вночі й від +19 до +22 вдень;

на півдні коливатиметься від +17 до +21 вночі й від +25 до +29 вдень;

на сході коливатиметься від +15 до +22 вночі й від +23 до +28 вдень.

Фото: погода на 10 червня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У Київській області та Києві очікується невелика хмарність, але без опадів. Вітер - північно-західний, від 7 до 12 метрів на секунду.

Температура в області вночі - 9 - 14 градусів, а вдень - 18 - 23 градуси. У Києві ж - вночі - 12 - 14 градусів, а вдень близько 20-ти.