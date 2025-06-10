Дожди на востоке и жара до +29: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

В течение дня, 10 июня, в Украине ожидается переменная облачность. В восточных областях местами возможны дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.

Погода в Украине

"Переменная облачность. Без осадков, лишь в восточных областях местами кратковременный дождь, гроза", - пишет Укргидрометцентр.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, от 7 до 12 метров в секунду.

Температура:

на западе будет колебаться от +8 до +10 ночью и от +18 до +22 днем;

на севере будет колебаться от +11 до +14 ночью и от +19 до +22 днем;

на юге будет колебаться от +17 до +21 ночью и от +25 до +29 днем;

на востоке будет колебаться от +15 до +22 ночью и от +23 до +28 днем.

Фото: погода на 10 июня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В Киевской области и Киеве ожидается небольшая облачность, но без осадков. Ветер - северо-западный, от 7 до 12 метров в секунду.

Температура в области ночью - 9 - 14 градусов, а днем - 18 - 23 градуса. В Киеве же - ночью - 12 - 14 градусов, а днем около 20-ти.