Україну накриє різке похолодання: температура опуститься до +8 вночі

Впродовж цього тижня в Україну надходитиме прохолодна повітряна маса з північного заходу. Через це спекотна погода відійде з більшості областей.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Коли в Україну прийдуть короткочасні дощі

За словами експерта, на тлі надходження в Україну прохолодної повітряної маси з північного заходу, "жарка погода відійде з більшості областей, затримавшись лише у південній частині та у східних областях".

Синоптик розповіла, що впродовж доби вівторка (10 червня) та вночі середи (11 червня) наша територія перебуватиме у полі підвищеного атмосферного тиску.

Через це переважатиме погода без опадів.

"Але вдень 11 червня та впродовж 12 червня - атмосферний фронт із заходу зумовлюватиме знову нестійку погоду з короткочасними дощами. Місцями - з грозами", - повідомила Птуха.

Вона додала, що "у ці дні треба знову бути уважними до попереджень від Гідрометцентру".

В яких областях температура впаде найбільше

Згідно з інформацією представниці УкрГМЦ, температура повітря в Україні становитиме найближчими днями й впродовж тижня:

8-14 градусів за Цельсієм - в нічні години;

18-24 градуси вище нуля - в денні години.

Синоптик уточнила, що найпрохолоднішими зараз будуть західні області (сьогодні там вже 17-22°С), які перебуватимуть у "більш свіжій" повітряній масі.

"А завтра, в принципі, ось ці 18-24°С будуть якраз таки на заході, півночі, частково - в центрі України", - додала експерт.

Вона пояснила, що коли по західних областях проходитиме в середу атмосферний фронт, то там, звісно, повітря не буде прогріватись до 24°С.

"Десь залишиться в межах до 20 градусів температура", - зауважила експерт.

Тим часом більш тепла погода прогнозується, за словами Птухи, у південній частині країни та у східних областях:

вночі - 16-22°C;

вдень - 23-29°C.

Вітер в цілому по Україні очікується з північного заходу, 5-12 м/с.

"Тобто це - помірний... Локальні шквальні посилення вітру ймовірні під час грозової діяльності", - підсумувала синоптик УкрГМЦ.