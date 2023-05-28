Дощі на сході та півдні, сонячно на заході: прогноз погоди на сьогодні

В південній частині та східних регіонах України сьогодні, 28 травня, очікуватимуться дощі. На решті територій без опадів, погода буде сонячною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку українського гідрометеорологічного центру.

В Києві можна очікувати мінливу хмарність. Температура повітря вночі складатиме від +9 до +11, а вдень - від +20 до +2 градусів. Без опадів.

Швидкість вітру досягатиме від 5 до 10 метрів на секунду.

"У південній частині, східних, Дніпропетровській і Кіровоградській областях короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно в Дніпрі сильно погіршилась погода, внаслідок чого місто накрила потужна злива з громом та градом.

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