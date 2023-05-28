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Дожди на востоке и юге, солнечно на западе: прогноз погоды на сегодня

Фото: дожди на востоке и юге, солнечно на западе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В южной части и восточных регионах Украины сегодня, 28 мая, ожидаются дожди. На остальных территориях без осадков, погода будет солнечной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу украинского гидрометеорологического центра.

Погода в Украине

"В южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков", - пишет пресс-служба.

Скорость ветра будет достигать от 5 до 10 метров в секунду.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +5 до +10 ночью и от +20 до +23 днем;
  • на севере будет колебаться от +14 до +16 ночью и от +21 до +24 днем;
  • на юге будет колебаться от +8 до +10 ночью и от +20 до +22 днем;
  • на востоке будет колебаться от +11 до +16 ночью и от +20 до +23 днем.

Погода в Киеве

В Киеве можно ожидать переменную облачность. Температура воздуха ночью будет от +9 до +11, а днем - от +20 до +2 градусов. Без осадков.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно в Днепре сильно ухудшилась погода, в результате чего город накрыл мощный ливень с громом и градом.

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Погода в Украине