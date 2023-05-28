Дожди на востоке и юге, солнечно на западе: прогноз погоды на сегодня

В южной части и восточных регионах Украины сегодня, 28 мая, ожидаются дожди. На остальных территориях без осадков, погода будет солнечной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу украинского гидрометеорологического центра.

В Киеве можно ожидать переменную облачность. Температура воздуха ночью будет от +9 до +11, а днем - от +20 до +2 градусов. Без осадков.

Скорость ветра будет достигать от 5 до 10 метров в секунду.

"В южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно в Днепре сильно ухудшилась погода, в результате чего город накрыл мощный ливень с громом и градом.

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