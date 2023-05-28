Дощі на сході та півдні, сонячно на заході: прогноз погоди на сьогодні
В південній частині та східних регіонах України сьогодні, 28 травня, очікуватимуться дощі. На решті територій без опадів, погода буде сонячною.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку українського гідрометеорологічного центру.
Погода в Україні
"У південній частині, східних, Дніпропетровській і Кіровоградській областях короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів", - пише пресслужба.
Швидкість вітру досягатиме від 5 до 10 метрів на секунду.
Температура:
- на заході коливатиметься від +5 до +10 вночі й від +20 до +23 вдень;
- на півночі коливатиметься від +14 до +16 вночі й від +21 до +24 вдень;
- на півдні коливатиметься від +8 до +10 вночі й від +20 до +22 вдень;
- на сході коливатиметься від +11 до +16 вночі й від +20 до +23 вдень.
Погода в Києві
В Києві можна очікувати мінливу хмарність. Температура повітря вночі складатиме від +9 до +11, а вдень - від +20 до +2 градусів. Без опадів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно в Дніпрі сильно погіршилась погода, внаслідок чого місто накрила потужна злива з громом та градом.
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