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Дощі на сході та півдні, сонячно на заході: прогноз погоди на сьогодні

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Неділя 28 травня 2023 07:00
Дощі на сході та півдні, сонячно на заході: прогноз погоди на сьогодні Фото: дощі на сході та півдні, сонячно на заході (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В південній частині та східних регіонах України сьогодні, 28 травня, очікуватимуться дощі. На решті територій без опадів, погода буде сонячною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку українського гідрометеорологічного центру.

Погода в Україні

"У південній частині, східних, Дніпропетровській і Кіровоградській областях короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів", - пише пресслужба.

Швидкість вітру досягатиме від 5 до 10 метрів на секунду.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +5 до +10 вночі й від +20 до +23 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +14 до +16 вночі й від +21 до +24 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +8 до +10 вночі й від +20 до +22 вдень;
  • на сході коливатиметься від +11 до +16 вночі й від +20 до +23 вдень.

Дощі на сході та півдні, сонячно на заході: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

В Києві можна очікувати мінливу хмарність. Температура повітря вночі складатиме від +9 до +11, а вдень - від +20 до +2 градусів. Без опадів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно в Дніпрі сильно погіршилась погода, внаслідок чого місто накрила потужна злива з громом та градом.

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