Дожди на востоке и юге, солнечно на западе: прогноз погоды на сегодня
В южной части и восточных регионах Украины сегодня, 28 мая, ожидаются дожди. На остальных территориях без осадков, погода будет солнечной.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу украинского гидрометеорологического центра.
Погода в Украине
"В южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков", - пишет пресс-служба.
Скорость ветра будет достигать от 5 до 10 метров в секунду.
Температура:
- на западе будет колебаться от +5 до +10 ночью и от +20 до +23 днем;
- на севере будет колебаться от +14 до +16 ночью и от +21 до +24 днем;
- на юге будет колебаться от +8 до +10 ночью и от +20 до +22 днем;
- на востоке будет колебаться от +11 до +16 ночью и от +20 до +23 днем.
Погода в Киеве
В Киеве можно ожидать переменную облачность. Температура воздуха ночью будет от +9 до +11, а днем - от +20 до +2 градусов. Без осадков.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно в Днепре сильно ухудшилась погода, в результате чего город накрыл мощный ливень с громом и градом.
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