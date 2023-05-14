Дощі на сході та хмарно на заході: прогноз погоди на сьогодні

В Україні на сході очікуються короткочасні та невеликі дощі, а також гроза. В інших регіонах, окрім Волинської та Рівненської області, мінлива хмарність.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Як відзначають синоптики, на сході України, зокрема у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, а також Полтавській областях очікуються короткочасні та невеликі дощі. Також опади варто очікувати в Волинській та Рівненській областях.
Температура:
Фото: погода в Україні 14 травня (meteo.gov.ua)
В Києві можна очікувати мінливу хмарність. Температура повітря вночі складатиме від +9 до +11, а вдень - від +21 до +23 градусів. Без опадів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними синоптиків, на цих вихідних температура повітря підвищиться.
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