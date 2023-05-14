Дожди на востоке и облачно на западе: прогноз погоды на сегодня

В Украине на востоке ожидаются кратковременные дожди, а также гроза. В других регионах, кроме Волынской и Ровенской области, переменная облачность.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Как отмечают синоптики, на востоке Украины, в частности, в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, а также Полтавской областях ожидаются кратковременные и небольшие дожди. Также осадки следует ожидать в Волынской и Ровенской областях.
Температура:
Фото: погода в Украине 14 мая (meteo.gov.ua)
В Киеве можно ожидать переменную облачность. Температура воздуха ночью будет от +9 до +11, а днем - от +21 до +23 градусов. Без осадков.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным синоптиков, в эти выходные температура воздуха повысится.
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