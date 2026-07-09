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Дощі різної інтенсивності накриють Україну: якою буде погода сьогодні

07:00 09.07.2026 Чт
2 хв
Де чекати на негоду?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 9 липня (Getty Images)

У більшості областей України сьогодні, 9 липня, очікуються дощі різної інтенсивності, місцями з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні над територією України прохолодні вологі повітряні маси, які поширюватимуться із заходу, перебуватимуть в нестійкому стані, що зумовлюватиме й відповідну погоду.

У більшості областей прогнозуються дощі різної інтенсивності, місцями з грозами, менше їх очікуємо вночі, проте більше вдень за рахунок посилення конвекції, коли в окремих районах спостерігатимуться й шквали 15-20 м/с та град.

Загалом сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

Помірні дощі, на Лівобережжі грози, у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях значні дощі. Вдень у східних та Дніпропетровсткій областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 17-22°; на півдні та південному сході країни 23-28°.

Фото: якою буде погода в Україні 9 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, вдень короткочасний дощ.

Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 17-22°, у Києві 20-22°.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що цей тиждень в Україні буде не таким спекотним, як попередні. У деяких регіонах очікуються дощі, грози та зниження температури.

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