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Дожди разной интенсивности накроют Украину: какой будет погода сегодня

07:00 09.07.2026 Чт
2 мин
Где ждать непогоду?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 9 июля (Getty Images)

В большинстве областей Украины сегодня, 9 июля, ожидаются дожди разной интенсивности, местами с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня над территорией Украины прохладные влажные воздушные массы, которые будут распространяться с запада, будут находиться в неустойчивом состоянии, что приводит и соответствующую погоду.

В большинстве областей прогнозируются дожди разной интенсивности, местами с грозами, меньше их ожидаем ночью, однако больше днем за счет усиления конвекции, когда в отдельных районах будут наблюдаться шквалы 15-20 м/с и град.

В целом, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.

Умеренные дожди, на Левобережье грозы, в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях дожди. Днем в восточных и Днепропетровсткой областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура днем 17-22°; на юге и юго-востоке страны 23-28°.

Фото: какой будет погода в Украине 9 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 17-22 °, в Киеве 20-22 °.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что эта неделя в Украине будет не такой жаркой, как предыдущие. В некоторых регионах ожидаются дожди, грозы и понижение температуры.

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