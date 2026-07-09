Дожди разной интенсивности накроют Украину: какой будет погода сегодня

Погода в Украине

Сегодня над территорией Украины прохладные влажные воздушные массы, которые будут распространяться с запада, будут находиться в неустойчивом состоянии, что приводит и соответствующую погоду.

В большинстве областей прогнозируются дожди разной интенсивности, местами с грозами, меньше их ожидаем ночью, однако больше днем за счет усиления конвекции, когда в отдельных районах будут наблюдаться шквалы 15-20 м/с и град.

В целом, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.

Умеренные дожди, на Левобережье грозы, в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях дожди. Днем в восточных и Днепропетровсткой областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура днем 17-22°; на юге и юго-востоке страны 23-28°.

Фото: какой будет погода в Украине 9 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 17-22 °, в Киеве 20-22 °.