Дощі повертаються, однак не всюди: якою буде погода 5 жовтня

Сьогодні в більшості регіонів України очікується мінлива хмарність. Однак подекуди все ж варто готуватися до нової порції опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні 5 жовтня

За словами синоптиків, у більшості областей дощів не буде, однак на півночі країни все ж можливі локальні опади.

Окрім того вказано, що у північно-західній частині України та в Карпатах вночі та вранці місцями очікується туман.

Вітер переважно західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 5-10 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до 16-21 градуса.

Погода в Україні 5 жовтня (Фото: інфографіка РБК-Україна)

Погода в Києві та області 5 жовтня

На Київщині також прогнозують мінливу хмарність. У більшості районів області опадів не очікується, хоча місцями можливий невеликий дощ.

Вітер західний, 5-10 м/с.

Вночі температура по області становитиме 5-10 градусів тепла, вдень - 16-21 градус.

У Києві вночі очікується 8-10 градусів тепла, а вдень температура підніметься до 16-18 градусів.