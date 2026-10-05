Дощі повертаються, однак не всюди: якою буде погода 5 жовтня
Сьогодні в більшості регіонів України очікується мінлива хмарність. Однак подекуди все ж варто готуватися до нової порції опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні 5 жовтня
За словами синоптиків, у більшості областей дощів не буде, однак на півночі країни все ж можливі локальні опади.
Окрім того вказано, що у північно-західній частині України та в Карпатах вночі та вранці місцями очікується туман.
Вітер переважно західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 5-10 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до 16-21 градуса.
Погода в Києві та області 5 жовтня
На Київщині також прогнозують мінливу хмарність. У більшості районів області опадів не очікується, хоча місцями можливий невеликий дощ.
Вітер західний, 5-10 м/с.
Вночі температура по області становитиме 5-10 градусів тепла, вдень - 16-21 градус.
У Києві вночі очікується 8-10 градусів тепла, а вдень температура підніметься до 16-18 градусів.
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