Дожди возвращаются, но не везде: какой будет погода 5 октября
Сегодня в большинстве регионов Украины ожидается переменная облачность. Однако кое-где все же стоит готовиться к новой порции осадков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине 5 октября
По словам синоптиков, в большинстве областей не будет дождей, однако на севере страны все же возможны локальные осадки.
Кроме того, указано, что в северо-западной части Украины и в Карпатах ночью и утром местами ожидается туман.
Ветер преимущественно западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет 5-10 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 16-21 градуса.
Погода в Киеве и области 5 октября
В Киевской области также прогнозируют переменную облачность. В большинстве районов области осадков не ожидается, хотя местами возможен небольшой дождь.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Ночью температура по области составит 5-10 градусов тепла, днем - 16-21 градус.
В Киеве ночью ожидается 8-10 градусов тепла, а днем температура поднимется до 16-18 градусов.
Ранее РБК-Украина рассказывало, какие сюрпризы для украинцев подготовил октябрь 2026 года.
А синоптики объяснили, как можно точно измерить температуру воздуха.