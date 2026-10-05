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Дожди возвращаются, но не везде: какой будет погода 5 октября

07:00 05.10.2026 Пн
1 мин
aimg Юлия Капитонова
Дожди возвращаются, но не везде: какой будет погода 5 октября Фото: Погода в Украине 5 октября (Getty Images)
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Сегодня в большинстве регионов Украины ожидается переменная облачность. Однако кое-где все же стоит готовиться к новой порции осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине 5 октября

По словам синоптиков, в большинстве областей не будет дождей, однако на севере страны все же возможны локальные осадки.

Кроме того, указано, что в северо-западной части Украины и в Карпатах ночью и утром местами ожидается туман.

Ветер преимущественно западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет 5-10 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 16-21 градуса.

Дожди возвращаются, но не везде: какой будет погода 5 октября
Погода в Украине 5 октября (Фото: инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве и области 5 октября

В Киевской области также прогнозируют переменную облачность. В большинстве районов области осадков не ожидается, хотя местами возможен небольшой дождь.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Ночью температура по области составит 5-10 градусов тепла, днем - 16-21 градус.

В Киеве ночью ожидается 8-10 градусов тепла, а днем температура поднимется до 16-18 градусов.

Ранее РБК-Украина рассказывало, какие сюрпризы для украинцев подготовил октябрь 2026 года.

А синоптики объяснили, как можно точно измерить температуру воздуха.

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