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Дощі на півдні й сході, місцями гроза: прогноз погоди на сьогодні

Фото: прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На півдні та сході України, сьогодні, 29 травня, очікуються дощі, місцями гроза. На решті території країни - мінлива хмарність.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

На півдні й сході України, зокрема в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій й Луганській областях очікуються короткочасні дощі. Також на негоду можна очікувати й в Закарпатській області.

Швидкість вітру досягатиме від 5 до 10 метрів на секунду.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +8 до +11 вночі й від +21 до +24 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +7 до +11 вночі й від +21 до +23 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +11 до +16 вночі й від +21 до +25 вдень;
  • на сході коливатиметься від +11 до +16 вночі й від +20 до +23 вдень.

Фото: прогноз погоди на сьогодні (meteo.gov.ua)

Погода в Києві

В Києві можна очікувати мінливу хмарність, без опадів. Температура повітря вночі складатиме від +9 до +11, а вдень - від +21 до +23 градусів.

Нагадаємо, РБК-Україна давало поради про те, як можна охолодити квартиру, якщо у вас нема кондиціонера.

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