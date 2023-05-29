Дожди на юге и востоке, местами гроза: прогноз погоды на сегодня

На юге и востоке Украины, 29 мая, ожидаются дожди, местами гроза. На остальной территории страны переменная облачность.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
На юге и востоке Украины, в частности, в Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях ожидаются кратковременные дожди. Также непогоду можно ожидать и в Закарпатской области.
Скорость ветра будет достигать от 5 до 10 метров в секунду.
Температура:
Фото: прогноз погоды на сегодня (meteo.gov.ua)
В Киеве можно ожидать переменную облачность, без осадков. Температура воздуха ночью будет от +9 до +11, а днем - от +21 до +23 градусов.
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