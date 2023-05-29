Дожди на юге и востоке, местами гроза: прогноз погоды на сегодня

На юге и востоке Украины, в частности, в Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях ожидаются кратковременные дожди. Также непогоду можно ожидать и в Закарпатской области.

Скорость ветра будет достигать от 5 до 10 метров в секунду.

Температура:

на западе будет колебаться от +8 до +11 ночью и от +21 до +24 днем;

на севере будет колебаться от +7 до +11 ночью и от +21 до +23 днем;

на юге будет колебаться от +11 до +16 ночью и от +21 до +25 днем;

на востоке будет колебаться от +11 до +16 ночью и от +20 до +23 днем.

Фото: прогноз погоды на сегодня (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве

В Киеве можно ожидать переменную облачность, без осадков. Температура воздуха ночью будет от +9 до +11, а днем - от +21 до +23 градусов.