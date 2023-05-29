Дощі на півдні й сході, місцями гроза: прогноз погоди на сьогодні
На півдні та сході України, сьогодні, 29 травня, очікуються дощі, місцями гроза. На решті території країни - мінлива хмарність.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
На півдні й сході України, зокрема в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій й Луганській областях очікуються короткочасні дощі. Також на негоду можна очікувати й в Закарпатській області.
Швидкість вітру досягатиме від 5 до 10 метрів на секунду.
Температура:
- на заході коливатиметься від +8 до +11 вночі й від +21 до +24 вдень;
- на півночі коливатиметься від +7 до +11 вночі й від +21 до +23 вдень;
- на півдні коливатиметься від +11 до +16 вночі й від +21 до +25 вдень;
- на сході коливатиметься від +11 до +16 вночі й від +20 до +23 вдень.
Фото: прогноз погоди на сьогодні (meteo.gov.ua)
Погода в Києві
В Києві можна очікувати мінливу хмарність, без опадів. Температура повітря вночі складатиме від +9 до +11, а вдень - від +21 до +23 градусів.
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