Дощі на півдні й сході, місцями гроза: прогноз погоди на сьогодні

На півдні та сході України, сьогодні, 29 травня, очікуються дощі, місцями гроза. На решті території країни - мінлива хмарність.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

На півдні й сході України, зокрема в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій й Луганській областях очікуються короткочасні дощі. Також на негоду можна очікувати й в Закарпатській області.

Швидкість вітру досягатиме від 5 до 10 метрів на секунду.

Температура:

на заході коливатиметься від +8 до +11 вночі й від +21 до +24 вдень;

на півночі коливатиметься від +7 до +11 вночі й від +21 до +23 вдень;

на півдні коливатиметься від +11 до +16 вночі й від +21 до +25 вдень;

на сході коливатиметься від +11 до +16 вночі й від +20 до +23 вдень.

Фото: прогноз погоди на сьогодні (meteo.gov.ua)

Погода в Києві

В Києві можна очікувати мінливу хмарність, без опадів. Температура повітря вночі складатиме від +9 до +11, а вдень - від +21 до +23 градусів.