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Дожди на юге и востоке, местами гроза: прогноз погоды на сегодня

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Понедельник 29 мая 2023 07:00
Дожди на юге и востоке, местами гроза: прогноз погоды на сегодня Фото: прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На юге и востоке Украины, 29 мая, ожидаются дожди, местами гроза. На остальной территории страны переменная облачность.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

На юге и востоке Украины, в частности, в Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях ожидаются кратковременные дожди. Также непогоду можно ожидать и в Закарпатской области.

Скорость ветра будет достигать от 5 до 10 метров в секунду.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +8 до +11 ночью и от +21 до +24 днем;
  • на севере будет колебаться от +7 до +11 ночью и от +21 до +23 днем;
  • на юге будет колебаться от +11 до +16 ночью и от +21 до +25 днем;
  • на востоке будет колебаться от +11 до +16 ночью и от +20 до +23 днем.

Дожди на юге и востоке, местами гроза: прогноз погоды на сегодня

Фото: прогноз погоды на сегодня (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве

В Киеве можно ожидать переменную облачность, без осадков. Температура воздуха ночью будет от +9 до +11, а днем - от +21 до +23 градусов.

Напомним, РБК-Украина давало советы о том, как можно охладить квартиру, если у вас нет кондиционера.

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