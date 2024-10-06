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Дощі в низці регіонів. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Фото: синоптики дали прогноз в Україні на 7 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 7 жовтня, в Україні буде дощ. Опади ймовірні у більшості областей, у тому числі й у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

7 жовтня в Україні буде хмарно з проясненнями. Дощі, у південних, центральних, Чернігівській та Сумській областях місцями значні дощі, грози, в західних та східних областях невеликий дощ.

Вітер західний, у східних областях південний, 7-12 м/с. Температура в західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 7-12°, вдень 11-16°; на решті території вночі 12-17°, вдень 16- 21°, у східних областях 22-27°.

Погода у Києві та області

В столиці та області буде хмарно з проясненнями, вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 11-16°; у Києві вночі близько 10°, вдень 12-14°.

Погода в Україні 7 жовтня (facebook.com/UkrHMC)

Осінні зливи в Україні

Вересень 2024 року видався сухим і теплим. За місяць лише у Києві було встановлено 11 рекордів. Крім того, вересень 2024 року став найтеплішим у Києві за останні 143 роки.

Але у вересні все ж таки не обійшлося без дощів. 15 вересня в Одесі пройшла сильна злива, через яку людям довелося забиратися на дахи авто, щоб урятуватися від води.

Щодо жовтня, то синоптики попереджали, що 5-6 жовтня стануть особливо дощовими. Зокрема, злива пройшла у Києві, у кількох районах відбулися підтоплення, також було скасовано всі екскурсії.

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