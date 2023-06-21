Дощі ніяк не вщухнуть. Синоптики розповіли, де сьогодні чекати негоди

У середу, 21 червня, майже по всій Україні очікуються дощі та грози. При цьому температура сягатиме +29 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Вночі місцями у північних, центральних та східних регіонах, а вдень по Україні, крім більшості західних та північних областей, очікуються короткочасні дощі та грози.

Додамо, що за прогнозами, цього тижня погода в Україні також буде дощовою. При цьому температура підніметься до +30 градусів.

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