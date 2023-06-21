Дожди никак не утихнут. Синоптики рассказали, где сегодня ждать непогоду

В среду 21 июня почти по всей Украине ожидаются дожди и грозы. При этом температура будет достигать +29 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Ночью в северных, центральных и восточных регионах, а днем по Украине, кроме большинства западных и северных областей, ожидаются кратковременные дожди и грозы.

По прогнозам, на этой неделе погода в Украине также будет дождливой. При этом температура поднимется до +30 градусов.

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