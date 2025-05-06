Дощі накриють всю Україну. Де опадів не буде 6 травня

Сьогодні, 6 травня, в Україні очікуються дощі майже в усіх областях. Їх не буде лише в кількох регіонах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°. Погода в Україні 6 травня (facebook.com/UkrHMC)

Температура вночі 8-13°, у західних та північних областях 4-9° тепла; вдень 11-16°, на сході та південному сході країни 20-25°.

Вітер північно-східний (у південній та східній частинах південно-західний), 5-10 м/с.

Хмарно. Помірні, у північній частині невеликі короткочасні дощі, лише на сході та південному сході країни без опадів.

Погода в Україні

Весь найближчий робочий тиждень в Україні буде холодно. Очікуються дощі з грозами, низька, але плюсова температура вночі, а вдень не вище +23 градусів.

Раніше синоптики вже попереджали про похолодання. Тому воно не стало несподіванкою.

Детальніше про погоду цього тижня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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