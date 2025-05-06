Дожди накроют всю Украину. Где осадков не будет 6 мая

Сегодня, 6 мая, в Украине ожидаются дожди почти во всех областях. Их не будет лишь в нескольких регионах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 13-15°. Погода в Украине 6 мая (facebook.com/UkrHMC)

Температура ночью 8-13°, в западных и северных областях 4-9° тепла; днем 11-16°, на востоке и юго-востоке страны 20-25°.

Ветер северо-восточный (в южной и восточной частях юго-западный), 5-10 м/с.

Облачно. Умеренные, в северной части небольшие кратковременные дожди, только на востоке и юго-востоке страны без осадков.

Погода в Украине

Всю ближайшую рабочую неделю в Украине будет холодно. Ожидаются дожди с грозами, низкая, но плюсовая температура ночью, а днем не выше +23 градусов.

Ранее синоптики уже предупреждали про похолодание. Поэтому оно не стало неожиданностью.

Подробнее о погоде на этой неделе - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.