Погода в Києві та області 18 листопада

По Київщині та в столиці очікується хмарна погода з дощами. Вітер буде південний, зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

По області вночі було від 2 до 7° тепла, вдень буде від 8 до 13°.

У Києві вночі було від 3 до 5° тепла, а вдень термометри покажуть від 10 до 12°.

Фото: якою буде погода в Україні 18 листопада (колаж РБК-Україна)

Погода в Україні

Погоду по Україні зумовлюватиме атмосферний фронт.

"Помірні, в Карпатах і на Закарпатті вночі значні дощі, в Карпатах з мокрим снігом; у більшості південних областей вночі без істотних опадів.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень і на сході та південному сході країни пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Температура вдень буде 8-13°, у північно-східній частині 5-10°.

Де піднімається вода в річках

У ніч на 18 листопада та впродовж доби на річках Закарпаття рівень води зростає на 0,8-1,8 метра. На Тисі, на ділянці Великий Бичків - Вилок, вода піднімається на 1,5-2,5 метра. Здебільшого вона залишається в руслах, і загрози немає.

У нижній течії річки Боржава рівень може зрости до 3,5 метра. Тут вода вийде на заплаву. Це низька ділянка біля річки, яку затоплює під час підйому води. На Латориці в Мукачеві вода починає виходити на заплаву між дамбами. Для цих річок оголошено перший рівень небезпеки - жовтий.

Там, де пройдуть сильні зливи, дощова вода стікатиме зі схилів. На малих річках і струмках рівень може швидко піднятися на 0,5-1 метр. Через це можливе підтоплення низьких місць.

Де буде небезпечна погода

Вночі на Закарпатті йшли значні дощі, а в Карпатах - значний мокрий сніг. Пориви вітру там сягали 15-20 метрів за секунду.

Вдень пориви вітру до 15-20 метрів за секунду очікуються на сході країни, у Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях та в Криму. Для цих погодних явищ оголошено перший рівень небезпеки - жовтий.

Через такі умови може ускладнитися робота енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.

Нагадаємо, що вранці 17 листопада на горі Піп Іван, за повідомленням гірських рятувальників, було -5° морозу, туман і обледеніння.

Вітер там дув зі швидкістю 22 метри за секунду, а в ДСНС попросили туристів поки не йти у високогір'я.