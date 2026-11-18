Сьогодні, 18 листопада, Україну очікує непроста погода. У частині областей пройдуть сильні зливи - аж до підйому рівня води в річках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
По Київщині та в столиці очікується хмарна погода з дощами. Вітер буде південний, зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.
По області вночі було від 2 до 7° тепла, вдень буде від 8 до 13°.
У Києві вночі було від 3 до 5° тепла, а вдень термометри покажуть від 10 до 12°.
Погоду по Україні зумовлюватиме атмосферний фронт.
"Помірні, в Карпатах і на Закарпатті вночі значні дощі, в Карпатах з мокрим снігом; у більшості південних областей вночі без істотних опадів.
Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень і на сході та південному сході країни пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
Температура вдень буде 8-13°, у північно-східній частині 5-10°.
У ніч на 18 листопада та впродовж доби на річках Закарпаття рівень води зростає на 0,8-1,8 метра. На Тисі, на ділянці Великий Бичків - Вилок, вода піднімається на 1,5-2,5 метра. Здебільшого вона залишається в руслах, і загрози немає.
У нижній течії річки Боржава рівень може зрости до 3,5 метра. Тут вода вийде на заплаву. Це низька ділянка біля річки, яку затоплює під час підйому води. На Латориці в Мукачеві вода починає виходити на заплаву між дамбами. Для цих річок оголошено перший рівень небезпеки - жовтий.
Там, де пройдуть сильні зливи, дощова вода стікатиме зі схилів. На малих річках і струмках рівень може швидко піднятися на 0,5-1 метр. Через це можливе підтоплення низьких місць.
Вночі на Закарпатті йшли значні дощі, а в Карпатах - значний мокрий сніг. Пориви вітру там сягали 15-20 метрів за секунду.
Вдень пориви вітру до 15-20 метрів за секунду очікуються на сході країни, у Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях та в Криму. Для цих погодних явищ оголошено перший рівень небезпеки - жовтий.
Через такі умови може ускладнитися робота енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.
Нагадаємо, що вранці 17 листопада на горі Піп Іван, за повідомленням гірських рятувальників, було -5° морозу, туман і обледеніння.
Вітер там дув зі швидкістю 22 метри за секунду, а в ДСНС попросили туристів поки не йти у високогір'я.
Також РБК-Україна писало, що Укргідрометцентр дав прогноз погоди на 17-19 листопада.
Дощі очікувалися в більшості регіонів, а в середу та четвер синоптики прогнозували вночі від 3 до 10° тепла, вдень - від 7 до 14°.