Погода в Киеве и области 18 ноября

В Киевской области и в столице ожидается облачная погода с дождями. Ветер будет южный, со скоростью 7-12 метров в секунду.

По области ночью было от 2 до 7° тепла, днем от 8 до 13°.

В Киеве ночью было от 3 до 5° тепла, а днем термометры покажут от 10 до 12°.

Фото: какой будет погода в Украине 18 ноября (коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине

Погода в Украине будет обуславливать атмосферный фронт.

"Умеренные, в Карпатах и Закарпатье ночью значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом; в большинстве южных областей ночью без существенных осадков.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах, днем и на востоке и юго-востоке страны порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Температура днем 8-13°, в северо-восточной части 5-10°.

Где поднимается вода в реках

В ночь на 18 ноября и сутки на реках Закарпатья уровень воды растет на 0,8-1,8 метра. На Тисе, на участке Большой Бычков – Вилок, вода поднимается на 1,5-2,5 метра. В большинстве своем она остается в руслах, и угрозы нет.

В нижнем течении реки Боржава уровень может возрасти до 3,5 метра. Здесь вода выйдет на пойму. Это низкий участок у реки, который затапливается при подъеме воды. На Латорице в Мукачево вода начинает выходить на пойму между дамбами. Для этих рек объявлен первый уровень опасности – желтый.

Там, где пройдут сильные ливни, дождевая вода будет стекать со склонов. На малых реках и ручьях уровень может быстро подняться на 0,5-1 метр. Поэтому возможно подтопление низких мест.

Где будет опасная погода

Ночью в Закарпатье шли сильные дожди, а в Карпатах - сильный мокрый снег. Порывы ветра там достигали 15-20 метров в секунду.

Днем порывы ветра до 15-20 метров в секунду ожидаются на востоке страны, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях и Крыму. Для этих погодных явлений объявлен первый уровень опасности – желтый.

Из-за таких условий может усложниться работа энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

Напомним, что утром 17 ноября на горе Пип Иван, по сообщению горных спасателей , было -5° мороза, туман и оледенение.

Ветер там дул со скоростью 22 метра в секунду, а в ГСЧС попросили туристов пока не идти в высокогорье.