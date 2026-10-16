Дощі з мокрим снігом та похолодання: де в Україні сьогодні зміниться погода

В Україні сьогодні, 16 жовтня, очікується похолодання. У низці регіонів прогнозуються дощі, подекуди з мокрим снігом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні буде хмарно. Помірні дощі, в Карпатах подекуди з мокрим снігом. У більшості південних областей без опадів.
Вітер переважно північний, на сході країни східний, 5-10 м/с.
Температура вдень 8-13°; на Лівобережжі 13-18°; в Карпатах 1-6° тепла.
У Києві та області сьогодні буде хмарно. Вдень очікуються помірні дощі.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 8-13°, у Києві в 11-13°.
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Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували похолодання в Україні в середині жовтня.
За словами представниці Укргідрометцентру Наталії Птухи, у західних областях можливі локальні заморозки на поверхні ґрунту, однак передумов для стихійних заморозків немає.
Крім того, ми пояснювали, де в Україні можуть зберігатись стабільні "острови тепла".