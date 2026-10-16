Дожди с мокрым снегом и похолодание: где в Украине сегодня изменится погода

Погода в Украине

Сегодня в Украине будет облачно. Умеренные дожди, в Карпатах кое-где с мокрым снегом. В большинстве южных областей без осадков.

Ветер преимущественно северный, восточнее страны восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 8-13 °; на Левобережье 13-18 °; в Карпатах 1-6° тепла.

Фото: какой будет погода в Украине 16 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно. Днем будет идти дождь.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 8-13 °, в Киеве в 11-13 °.

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