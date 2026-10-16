Дожди с мокрым снегом и похолодание: где в Украине сегодня изменится погода

В Украине сегодня, 16 октября, ожидается похолодание. В ряде регионов прогнозируются дожди, местами с мокрым снегом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине будет облачно. Умеренные дожди, в Карпатах кое-где с мокрым снегом. В большинстве южных областей без осадков.
Ветер преимущественно северный, восточнее страны восточный, 5-10 м/с.
Температура днем 8-13 °; на Левобережье 13-18 °; в Карпатах 1-6° тепла.
В Киеве и области сегодня облачно. Днем будет идти дождь.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 8-13 °, в Киеве в 11-13 °.
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Напомним, ранее синоптики прогнозировали похолодание в Украине в середине октября.
По словам представительницы Укргидрометцентра Натальи Птухи, в западных областях возможны локальные заморозки на поверхности почвы, однако предпосылок для стихийных заморозков нет.
Кроме того, мы объясняли, где в Украине могут сохраняться стабильные "острова тепла".