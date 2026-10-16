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Дощі з мокрим снігом та похолодання: де в Україні сьогодні зміниться погода

07:00 16.10.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Дощі з мокрим снігом та похолодання: де в Україні сьогодні зміниться погода Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 16 жовтня (колаж РБК-Україна)
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В Україні сьогодні, 16 жовтня, очікується похолодання. У низці регіонів прогнозуються дощі, подекуди з мокрим снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно. Помірні дощі, в Карпатах подекуди з мокрим снігом. У більшості південних областей без опадів.

Вітер переважно північний, на сході країни східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 8-13°; на Лівобережжі 13-18°; в Карпатах 1-6° тепла.

Дощі з мокрим снігом та похолодання: де в Україні сьогодні зміниться погода
Фото: якою буде погода в Україні 16 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно. Вдень очікуються помірні дощі.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 8-13°, у Києві в 11-13°.

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Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували похолодання в Україні в середині жовтня.

За словами представниці Укргідрометцентру Наталії Птухи, у західних областях можливі локальні заморозки на поверхні ґрунту, однак передумов для стихійних заморозків немає.

Крім того, ми пояснювали, де в Україні можуть зберігатись стабільні "острови тепла".

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