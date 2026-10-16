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Дожди с мокрым снегом и похолодание: где в Украине сегодня изменится погода

07:00 16.10.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Дожди с мокрым снегом и похолодание: где в Украине сегодня изменится погода Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 16 октября (коллаж РБК-Украина)
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В Украине сегодня, 16 октября, ожидается похолодание. В ряде регионов прогнозируются дожди, местами с мокрым снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине будет облачно. Умеренные дожди, в Карпатах кое-где с мокрым снегом. В большинстве южных областей без осадков.

Ветер преимущественно северный, восточнее страны восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 8-13 °; на Левобережье 13-18 °; в Карпатах 1-6° тепла.

Дожди с мокрым снегом и похолодание: где в Украине сегодня изменится погода
Фото: какой будет погода в Украине 16 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно. Днем будет идти дождь.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 8-13 °, в Киеве в 11-13 °.

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Напомним, ранее синоптики прогнозировали похолодание в Украине в середине октября.

По словам представительницы Укргидрометцентра Натальи Птухи, в западных областях возможны локальные заморозки на поверхности почвы, однако предпосылок для стихийных заморозков нет.

Кроме того, мы объясняли, где в Украине могут сохраняться стабильные "острова тепла".

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