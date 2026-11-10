ua en ru
Вт, 10 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Дощі з мокрим снігом і до -7° морозу: де в Україні вдарить негода 10 листопада

07:00 10.11.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Дощі з мокрим снігом і до -7° морозу: де в Україні вдарить негода 10 листопада Ілюстративне фото: якою буде погода в Україні (колаж РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

В Україні 10 листопада буде хмарно з проясненнями. Опадів майже не буде, лише на заході вдень пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Вітер переважно південно-східний, його швидкість - від 5 до 10 метрів на секунду.

Вночі температура коливалася від 2° тепла до 3° морозу. На заході країни було холодніше - від 2° до 7° морозу.

Вдень по Україні очікується від 3° до 8° тепла, а на Одещині - до 12°.

Дощі з мокрим снігом і до -7° морозу: де в Україні вдарить негода 10 листопада
Фото: якою буде погода в Україні сьогодні, 10 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Також синоптики дали прогноз для Києва та Київщини. Там буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 метрів на секунду.

По Київській області вночі було від 2° тепла до 3° морозу, вдень очікується від 3° до 8° тепла. У Києві вночі очікується від 0 до 2° тепла, а вдень - від 5° до 7°.

Нагадаємо, синоптики розповіли, коли нічні морози зміняться потеплінням до +18.

У Чернівецькій області 13 листопада вдень буде від +16 до +18, а 14 листопада така температура очікується на півдні країни.

Також ми писали, що 6 листопада користувачі мережі помітили в Україні перший сніг.

У Стрийському районі Львівщини падав сніг, а в Черкасах і Шостці пішов град.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Погода в Україні Погода на день
Новини
Литва розпочне жорсткі перевірки транзитного зерна з Росії та Білорусі, - Reuters
Литва розпочне жорсткі перевірки транзитного зерна з Росії та Білорусі, - Reuters
Аналітика
Багато шуму з нічого? Чи зможуть переговори України, США та РФ в Абу-Дабі наблизити мир
Роман Коткореспондент РБК-Україна Багато шуму з нічого? Чи зможуть переговори України, США та РФ в Абу-Дабі наблизити мир