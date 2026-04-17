Дощі майже по всій Україні, але будуть винятки: в яких областях сьогодні не буде опадів

Погода в Україні

За даними синоптиків, більшість областей опиниться під впливом атмосферного фронту, який рухається з північного заходу. Він спричинить невеликі дощі.

"Лише у південно-східній частині в полі підвищеного тиску опадів не чекаємо", - пояснили в Укргідрометцентрі.

Після проходження фронту у західних і північних областях вітер зміниться з південно-західного на північно-західний, приносячи прохолодніше повітря.

Його швидкість становитиме 5-10 м/с.

Температурний режим

Попри хмарність та дощі, температура повітря залишатиметься відносно помірною:

вночі стовпчики термометрів покажуть +3...+8 градусів;

вдень повітря прогріється до +11...+16 градусів;

на Закарпатті та у південно-східних областях буде найтепліше - там очікується до +14...+19 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Невеликий дощ можливий уночі та вранці, проте вже вдень істотних опадів не передбачається. Вітер північно-західний, помірний (5–10 м/с).

Температура у Києві вночі становитиме +6...+8 градусів, вдень підніметься до +14...+16 градусів. По області вночі очікується +3...+8, вдень - у межах +11...+16 градусів.