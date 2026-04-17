Дожди почти по всей Украине, но будут исключения: в каких областях сегодня не будет осадков

07:00 17.04.2026 Пт
2 мин
Синоптики назвали "сухие" зоны
aimg Ирина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 17 апреля (Getty Images)

Сегодня, 17 апреля, погоду в Украине будет определять атмосферный фронт, который будет перемещаться с северо-запада. Это повлечет небольшие дожди почти по всей стране.

Погода в Украине

По данным синоптиков, большинство областей окажется под влиянием атмосферного фронта, который движется с северо-запада. Он повлечет за собой небольшие дожди.

"Только в юго-восточной части в поле повышенного давления осадков не ждем", - пояснили в Укргидрометцентре.

После прохождения фронта в западных и северных областях ветер изменится с юго-западного на северо-западный, принося более прохладный воздух.

Его скорость составит 5-10 м/с.

Температурный режим

Несмотря на облачность и дожди, температура воздуха будет оставаться относительно умеренной:

  • ночью столбики термометров покажут +3...+8 градусов;
  • днем воздух прогреется до +11...+16 градусов;
  • на Закарпатье и в юго-восточных областях будет теплее всего - там ожидается до +14...+19 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Небольшой дождь возможен ночью и утром, однако уже днем существенных осадков не предвидится. Ветер северо-западный, умеренный (5-10 м/с).

Температура в Киеве ночью составит +6...+8 градусов, днем поднимется до +14...+16 градусов. По области ночью ожидается +3...+8, днем - в пределах +11...+16 градусов.

Напомним, недавно в сети начали появляться "прогнозы", будто лето 2026 года будет "аномально жарким".

Между тем в Укргидрометцентре дали объяснение, стоит ли на самом деле доверять такой информации.

Также синоптики проанализировали погодные условия в начале апреля и объяснили, как температурные колебания могут повлиять на будущий урожай.

Кроме того, стало известно, в каких городах Украины было исторически тепло в марте и когда именно зафиксировали новые температурные рекорды.

