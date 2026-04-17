Дощі майже по всій Україні, але будуть винятки: в яких областях сьогодні не буде опадів

07:00 17.04.2026 Пт
2 хв
Синоптики назвали "сухі" зони
aimg Ірина Глухова
Дощі майже по всій Україні, але будуть винятки: в яких областях сьогодні не буде опадів Фото: синоптики дали прогноз погоди на 17 квітня (Getty Images)

Сьогодні, 17 квітня, погоду в Україні визначатиме атмосферний фронт, який переміщуватиметься з північного заходу. Це спричинить невеликі дощі майже по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, більшість областей опиниться під впливом атмосферного фронту, який рухається з північного заходу. Він спричинить невеликі дощі.

"Лише у південно-східній частині в полі підвищеного тиску опадів не чекаємо", - пояснили в Укргідрометцентрі.

Після проходження фронту у західних і північних областях вітер зміниться з південно-західного на північно-західний, приносячи прохолодніше повітря.

Його швидкість становитиме 5-10 м/с.

Температурний режим

Попри хмарність та дощі, температура повітря залишатиметься відносно помірною:

  • вночі стовпчики термометрів покажуть +3...+8 градусів;
  • вдень повітря прогріється до +11...+16 градусів;
  • на Закарпатті та у південно-східних областях буде найтепліше - там очікується до +14...+19 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Невеликий дощ можливий уночі та вранці, проте вже вдень істотних опадів не передбачається. Вітер північно-західний, помірний (5–10 м/с).

Температура у Києві вночі становитиме +6...+8 градусів, вдень підніметься до +14...+16 градусів. По області вночі очікується +3...+8, вдень - у межах +11...+16 градусів.

Нагадаємо, нещодавно у мережі почали з'являтись "прогнози", буцімто літо 2026 року буде "аномально спекотним".

Тим часом в Укргідрометцентрі дали пояснення, чи варто насправді довіряти такій інформації.

Також синоптики проаналізували погодні умови на початку квітня та пояснили, як температурні коливання можуть вплинути на майбутній урожай.

Крім того, стало відомо, в яких містах України було історично тепло в березні й коли саме зафіксували нові температурні рекорди.

